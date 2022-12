Mattheus Oliveira: depois do Mafra, a vez do Farense

Em Portugal realizou 145 jogos e marcou 11 golos e efectuou 14 assistência

Mattheus Oliveira, médio ofensivo de 28 anos, é reforço do Farense. O luso-brasileiro, filho do internacional avançado brasileiro Bebeto, fez toda a sua formação no Flamengo, tendo ingressado no Estoril na temporada 2014/15, emprestado pelo Mengão.

Para além do Estoril, em Portugal, Oliveira representou ainda o Sporting, Vitória de Guimarães, Coritiba e Mafra, onde estava há duas temporadas, tendo rescindido recentemente com a equipa de Ricardo Sousa.

Na presente temporada Mattheus Oliveira foi utilizado por 14 vezes (Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga). Em Portugal realizou 145 jogos e marcou 11 golos e efetuou 14 assistência. O jogador já está em Faro e depois de ter efetuado os exames médicos assinou pelos "Leões de Faro" até junho de 2024.