Marítimo: Turquia acena a Moisés Mosquera

Defesa colombiano tem uma proposta do Alanyaspor.

O futebol turco também está a chamar pelo jovem colombiano Moisés Mosquera. O JOGO confirmou com o empresário do futebolista, Felipe Lopes, ex-jogador do Nacional, que há uma proposta do Alanyaspor que está a ser estudada pelos dirigentes do Marítimo. Os insulares querem manter nos seus quadros o promissor defesa e apenas ponderam deixá-lo sair mediante uma quantia significativa.

Mosquera completou a formação no Marítimo, onde está desde 2019, e na última temporada alinhou em 22 jogos da equipa principal, tendo feito uma assistência.