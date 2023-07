Marítimo suspeita de irregularidades nas inscrições da Liga Betclic

Beltrame gostava de continuar no Marítimo

O departamento de advocacia do Marítimo tem estado nos últimos dias numa corrida contra o tempo para o apuramento de possíveis irregularidades no processo de inscrição dos 18 clubes da I Liga. Critérios estes, muito exigentes. O Marítimo tem dez dias úteis para a apresentação de recurso.

O DN Madeira garante que o Marítimo ficou incomodado pela forma como a Liga demorou a apresentar os documentos para análise e que os advogados do clube estão a investigar a possível existência de irregularidades nas inscrições dos 18 clubes da Liga Betclic.

Os dirigentes verde-rubros, que foram despromovidos à II Liga, suspeitam que os critérios não foram respeitados. Se isso suceder, deverá ser apresentado um processo no Tribunal Arbitral do Desporto.

O JOGO tentou ouvir o presidente verde-rubro, Rui Fontes e ainda o vice-presidente do clube, Carlos Batista, através de chamada telefónica e mensagem escrita, com o objetivo de perceber quais as irregularidades que suspeitam existir, mas sem sucesso.