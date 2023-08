Nacional com nove e Marítimo com a vitória no dérbi madeirense

Tulipa, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

O Marítimo venceu este sábado fora o Nacional por 2-1, na primeira jornada da II Liga, ao protagonizar uma reviravolta com golos de Lucas Silva e Matheus Costa, depois de Jota adiantar os "alvinegros".

A equipa da casa marcou primeiro, por Jota, logo aos três minutos, o Marítimo igualou aos 26, por Lucas Silva, e, já na segunda parte, aos 47, Matheus Costa selou a reviravolta, dando o triunfo aos forasteiros no dérbi madeirense, entre duas equipas que se encontraram no segundo escalão 38 anos depois.

O Nacional ficou reduzido a nove elementos no decorrer da segunda metade, com as expulsões de André Martins Sousa por acumulação de amarelos, aos 55 minutos, e de João Aurélio, que viu o vermelho direto, já nos descontos, aos 90+1.

A equipa da casa começou melhor e abriu o ativo logo aos três minutos, com Gustavo Silva na ala direita a encontrar Jota, livre de marcação, à entrada da área, com o médio madeirense a "encher" o pé e a bater Salin.

O jogo decorreu inicialmente numa toada alta e, aos 10 minutos, o árbitro assinalou penálti a favor do Nacional, por carga de Salin sobre Gustavo Silva, mas, após consultar as imagens do VAR, novidade na II Liga, anulou o castigo máximo.

O Marítimo só respondeu aos 26 minutos, mas fê-lo com eficácia, com Francis Cann a libertar para Igor Julião, que, após uma arrancada até a linha de fundo, serviu Lucas Silva, que, de cabeça, restabeleceu a igualdade.

Escassos segundos antes da primeira paragem técnica para hidratação, devido aos cerca de 35 graus que se faziam sentir, o Nacional ameaçou voltar à vantagem, com André Sousa a acertar com estrondo no "ferro", para, na recarga, o remate de Carlos Daniel, completamente isolado, ter o mesmo destino.

No início da segunda parte, os "verde rubros" protagonizaram a reviravolta no marcador, quando, logo aos 47 minutos, na sequência de um livre cobrado por Bruno Xadas, Matheus Costa faturou, ao segundo poste.

O Nacional ainda tentou voltar à igualdade, mas a sua tarefa ficou dificultada com o segundo amarelo, e consequente vermelho, mostrado a André Martins Sousa, aos 55 minutos. Por protestos, já após os 90, o "capitão" João Aurélio viu o vermelho direto.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Marítimo, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Jota, 03 minutos.

1-1, Lucas Silva, 26.

1-2, Matheus Costa, 47.

Equipas:

Nacional: Lucas França, João Aurélio, Jordi Pola, Paulo Vítor, André Martins Sousa, André Sousa (Shatri, 72), Gustavo Silva (Martim Gustavo,90+2), Luís Esteves, Jota (Witi, 59), Carlos Daniel e Guilherme Pira (Dudu, 59).

(Suplentes: Vinicius Machado, Shatri, Witi, Lucas Almeida, Sérgio Marakis, Raimar, Martim Gustavo, Francisco Gonçalves e Dudu).

Treinador: Tiago Margarido.

Marítimo: Salin, Dylan, Matheus Costa, Igor Julião, Vítor Costa, René Santos (Diogo Mendes, 80), Marcos Silva (João Tavares, 73), Bruno Xadas, Francis Cann (Joel Tagueu, 73), Platiny (Fábio China, 90+2) e Lucas Silva (Carlos Parente, 90+2).

(Suplentes: Samú Silva, Zainadine, Diogo Mendes, João Tavares, Carlos Parente, Tomás Domingos, Francisco Gomes, Fábio China e Joel Tagueu).

Treinador: Manuel Tulipa.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Xadas (34), Francis Cann (45+4), André Martins Sousa (46 e 55), Marcos Silva (62), Jordi Pola (63), Witi (87), Shatri (90), Joel Tagueu (90+5) e Vítor Costa (90+9). Cartão vermelho por acumulação para André Martins Sousa (55). Cartão vermelho direto para João Aurélio (90+1).

Assistência: 4.293 espetadores.