Marítimo continua preparação e volta a vencer Camacha em jogo particular

O encontro disputado no Estádio do Marítimo, à porta fechada, terminou com uma vitória dos visitados, por 3-0, com o reforço Lucas Silva a bisar no encontro

O Marítimo continua a "limar arestas" para o arranque da II Liga, tendo vencido a Camacha, por 3-0, no primeiro de dois jogos agendados para este sábado, seguindo-se, à tarde, um duelo com a equipa B.

O encontro disputado no Estádio do Marítimo, à porta fechada, terminou com uma vitória dos visitados, por 3-0, com o reforço Lucas Silva a bisar no encontro, apontando o único golo da primeira parte e dilatando a vantagem na etapa complementar, com o jovem Francisco Gomes, promovido ao plantel principal, a fechar as contas.

Este foi o segundo encontro disputado diante da formação conterrânea que milita no Campeonato de Portugal, tendo o primeiro encontro, realizado há exatamente uma semana, sido vencido pelos "verde-rubros", com um golo solitário do avançado brasileiro, que chegou ao Marítimo nesta janela de transferências proveniente do Mafra, da II Liga.

Os "leões" do Almirante Reis vão realizar um segundo teste este sábado, às 15h00, diante da equipa B, no Campo da Imaculada Conceição, localizado no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, também à porta fechada.

Os madeirenses, que vão disputar a II Liga 38 anos depois, têm o arranque do campeonato agendado para 12 de agosto, às 14h00, na visita ao conterrâneo Nacional, tendo já sido afastados da Taça da Liga, após derrota em casa do Vizela, por 2-1.