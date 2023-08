Marítimo confirma venda de Mosquera: confira os moldes do negócio

Central colombiano ruma ao futebol mexicano.

Confirmando a notícia adiantada por O JOGO no final do mês passado, o Marítimo anunciou a transferência de Mosquera para o Juárez, do México.

Na venda feita por 1,5 milhões, os verde-rubros salvaguardam ainda uma percentagem numa venda transferência.

Recorde-se que o futebolista colombiano chegou ao Funchal para representar o Marítimo nos sub-19. Na época seguinte, a qualidade do central colombiano levou-o à principal equipa, atuando na eliminatória da Taça de Portugal frente ao Salgueiros. Nesse ano, Mosquera disputou 11 jogos pela equipa B e nove pelos sub-23.

Na última época impôs-se como titular, à frente de Matheus Costa e René Santos.