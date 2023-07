Marítimo arranca 2023/2024 com uma dezena de ausências

Dia do Marítimo 2023/2024

Redação com Lusa

O Marítimo, que vai disputar a II Liga, arrancou esta segunda-feira a pré temporada com 10 ausências na habitual bateria de exames, mas com a devida autorização do clube apresentar-se-ão até ao final da semana.

De acordo com a nota divulgada no site oficial dos "verde-rubros", Edgar Costa, Zainadine, André Vidigal Matheus Costa, Val Soares, Marcelo Carné, Bruno Xadas, René Santos, Joel Tagueu e o reforço Igor Julião são os atletas em questão.

O arranque dos trabalhos desenrolou-se em três locais, Estádio do Marítimo, Universidade da Madeira e o Hospital Particular da Madeira, com a equipa dividida em dois grupos e alternando por cada um dos três espaços.

Apresentaram-se no primeiro de dois dias dedicados a exames médicos 17 atletas, mas apenas quatro dos quais já estavam integrados no plantel principal: Moisés Mosquera, Vítor Costa, Fábio China e Diogo Mendes.

Os restantes jogadores, nomeadamente o guarda-redes Pedro Teixeira, Dylan Collard, Noah Madsen, Fernando Gomes, Rodrigo Andrade, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Kanu, Rúben Marques e Carlos Parente, pertenciam à equipa B e à já extinta formação de sub-23 maritimista.

O médio Marcos Silva, contratado pelos insulares na temporada 2021/22, regressa também ao Marítimo após duas épocas cedido a título de empréstimo ao Alverca e à União de Leiria, respetivamente.

Marcaram igualmente presença, dois dos três reforços anunciados pelos insulares, o extremo Lucas Silva (ex-Mafra) e o ponta de lança Higor Platiny (ex-Moreirense), enquanto o avançado espanhol Pablo Moreno não marcou presença no arranque da pré temporada, nem constava na lista de ausências autorizadas pelo clube.

Questionado sobre a situação, o emblema maritimista adiantou à agência Lusa que o atleta "está no mercado e não entra nas contas do treinador".

Os "verde-rubros" vão disputar a II Liga, após interromper quase 40 participações consecutivas no patamar mais alto do futebol português, depois terem sido derrotados no play-off, frente ao Estrela da Amadora.

Tulipa, que comandou o Vizela na última época, vai orientar os "leões" do Almirante Reis, sucedendo a José Gomes no cargo, num regresso a uma casa que já bem conhece, uma vez que treinou a equipa de sub-23 em 2021/22 e representou o clube enquanto jogador em 1998/99.

O primeiro treino no relvado está marcado para quarta-feira, no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

Plantel provisório do Marítimo para 2023/24:

Guarda-redes: Makaridze, Marcelo Carné e Pedro Teixeira.

Defesas: Zainadine, Moisés Mosquera, Matheus Costa, René Santos, Vítor Costa, Paulinho, Fábio China, Igor Julião, Dylan Collard, Noah Madsen

Médios: João Afonso, Bruno Xadas, Val Soares, Diogo Mendes, Edgar Costa, Fernando Gomes, Rodrigo Andrade, Marcos Silva, Bernardo Gomes

Avançados: Joel Tagueu, Pablo Moreno, André Vidigal, Lucas Silva, Higor Platiny, Francisco Gomes, Kanu, Rúben Marques e Carlos Parente.

Treinador: Tulipa.

Saíram: Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Rafael Brito (Casa Pia), Félix Correia (Juventus, Ita), Geny Catamo (Sporting), Brayan Riascos (Metalist Kharkiv, Ucr), Léo Pereira (Atlético Goianiense, Bra) e Chucho Ramírez (Morelia, Mex).