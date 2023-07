Marítimo acredita: "Temos tempo para reforçar o plantel para a I Liga"

Rui Fontes, presidente do Marítimo, acredita que vai manter-se na I Liga. Dirigente volta a frisar que o Estrela da Amadora não "cumpriu as regras" e admite reforçar plantel na I Liga

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, admitiu hoje que o clube está preparado para ir ao mercado reforçar o plantel para competir na I Liga.

Em declarações ao DN Madeira, o dirigente máximo dos insulares diz, até, que o clube tem tempo para reforçar a equipa. "Estamos a preparar o Marítimo para subir à I Liga, mas à espera que a decisão do TAD nos coloque já nesse campeonato. Se assim for, temos tempo para podermos reforçar o plantel, até ao final de Agosto", disse.

O Marítimo apresentou no TAD uma providência cautelar que pode fazer parar o campeonato contra aquilo que assume que foi a inscrição irregular do Estrela da Amadora na I Liga, por causa de um aumento de capital que não cumpre os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas. "O Estrela não cumpriu com as regras e as provas estão nos documentos que apresentámos ao tribunal", defendeu.