Marítimo: 25 jogadores para estágio e alguns casos por resolver

Tulipa, treinador do Marítimo

Com Tulipa no comando da equipa, Marítimo vai estagiar sete dias em Rio Maior.

O plantel do Marítimo viaja no domingo para Rio Maior, onde irá realizar a um estágio de sete dias.

Os verde-rubros continuam com muitos casos por resolver no plantel, como são os casos de André Vidigal, Xadas e Joel Tagueu, todos com ordenados elevados e que, por isso, podem estar de saída.

Esta manhã, o Marítimo realizou um teste frente à equipa B, o primeiro da época para ambos os conjuntos. Carlos Parente, Dylan e Platiny assinaram os golos da partida (3-0) disputada na Ribeira Brava.

João Diogo, ex-capitão do Marítimo, foi novidade no jogo. O antigo lateral-direito cumpriu o curso de treinador de Nível II, pelo que inicia um período de estágio na equipa técnica de Nelson Jardim.

Para este estágio de Rio Maior, o treinador Tulipa convocou 25 jogadores:

Marcelo Carné, Samú Silva, Pedro Gomes, Zainadine, Igor Julião, Matheus Costa, Mosquera, René Santos, Fábio China, Vítor Costa, Dylan Collard, Diogo Mendes, Fernando Gomes, Marcos Silva, Val Soares, Edgar Costa, Francis Cann, André Vidigal, Xadas, Bernardo Gomes, Francisco Gomes, Lucas Silva, Carlos Parente, Platiny e Joel Tagueu.