Marcos Silva foi novidade no arranque dos trabalhos do Marítimo

Médio ofensivo está há duas épocas no clube insular, mas tem sido sempre emprestado

Foi uma das novidades no arranque dos trabalhos do Marítimo, que esta época tem a novidade de estar a acontecer no Estádio do Marítimo, onde se vão realizar os exames médicos e os testes físicos aos jogadores.

O médio ofensivo Marcos Silva, que está há duas épocas no clube insular, mas tem sido sempre emprestado, foi a grande novidade num arranque que contou ainda com as presenças de Platiny e Lucas Silva.

Ao serviço do Alverca, o futebolista que entra no último ano de contrato com os verde-rubros, participou em 24 jogos, tendo apontado sete golos.

Com o Marítimo a renovar toda a sua equipa profissional, é expectável que o possante médio possa ter oportunidade de se mostrar a Tulipa.