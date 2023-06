Marcos Paulo deixa o Farense após subida: "Nunca é fácil a despedida..."

Marcos Paulo com a camisola do Farense

Médio de 34 anos ajudou a equipa algarvia a regressar ao convívio dos grandes do futebol português.

Marcos Paulo, médio de 34 anos, anunciou, através das redes sociais, que não vai acompanhar o clube na subida ao escalão principal.

"Hoje termina o meu vínculo com o Farense. Nunca é fácil a despedida, principalmente de um lugar que você tanto adora. Tantos dias iluminados, tantas pessoas que se tornaram "os nossos" em tão pouco tempo. Tornei-me leão e nesse tempo aprendi que um leão forte nem sempre ruge diante das adversidades, ele apenas as supera", escreveu no Instagram, destacando um "ano incrível com a tão sonhada subida à I Liga".

Marcos Paulo esteve uma temporada em Faro, depois de representar o Vizela. Em Portugal também jogou ao serviço de Académica e Leiria.

Realizou 32 jogos e apontou um golo em 2022/23.