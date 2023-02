Marcolino de Castro está a ser uma casa assombrada para o Feirense

Esta temporada, a equipa orientada por Rui Ferreira já perdeu 21 pontos como visitada.

O Feirense continua a marcar passo nos jogos em casa e já lá vão 21 pontos perdidos no Estádio Marcolino de Castro. O caso mais recente foi na receção de sábado ao Vilafranquense (1-2), em que a equipa orientada por Rui Ferreira sofreu o segundo golo, de Sangaré, já no tempo de compensação, praticamente no último lance da partida.

O Feirense é, inclusive, a terceira pior equipa do campeonato a jogar no seu reduto, em igualdade com o Trofense, com apenas nove pontos conquistados, sendo que a única vitória no Marcolino remonta a setembro, altura em que os fogaceiros venceram o dérbi contra a Oliveirense, por 3-2. Pior do que este registo caseiro só a B SAD e Covilhã, ambos com seis pontos conquistados e na cauda da tabela classificativa.

Depois da última derrota, com o Vilafranquense, Rui Ferreira atirou mesmo a toalha ao chão em relação à subida, assumindo que esse nunca foi um objetivo, nem o plantel tem condições para lutar por isso.