Jogador do Farense recolheu 14,29% dos votos, batendo Mansur, do Estrela da Amadora, e Lawrence Ofori, do Moreirense

Marco Matias, do Farense, foi eleito o melhor jogador de abril da Liga SABSEG.

Com 14,29% dos votos, o extremo bateu a concorrência de Mansur, do Estrela da Amadora, e de Lawrence Ofori, do Moreirense.

Com dois golos e duas assistências, Marco Matias ajudou o Farense a conquistar 12 pontos de possíveis 15.