Marco Matias convenceu os treinadores durante o mês de abril

Eleito o melhor avançado da Liga SABSGEG no período em questão.

Marco Matias, do Farense, conquistou o prémio de melhor avançado no mês de abril na Liga SABSEG.

O experiente jogador obteve 19,05% dos votos dos técnicos principais da competição. André Clóvis, do Académico de Viseu, ficou em segundo lugar, com 18.25% dos votos. Régis, do Estrela Amadora, obteve 10.32% e completou o pódio.

O atacante de 33 anos foi titular nos quatro jogos disputados no mês de abril. Marcou dois golos, frente ao Moreirense e ao Feirense, e fez duas assistências.