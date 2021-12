Marcelo explica investimento no Mafra: "Uma vitrine para esses jogadores"

Em entrevista à estação de televisão TNT Sports, o lateral brasileiro confirmou o investimento confirmado por O JOGO em junho

Em junho, O JOGO confirmou que Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, estava em conversas para investir no Mafra, da Liga SABSEG, para criar uma espécie de ponte entre o Azuriz Futebol, da primeira divisão do Campeonato Paranaense, e os mafrenses.

"Há aqui uma possibilidade de fazermos uma parceria com a Azuriz onde o Marcelo também está envolvido. É tudo ainda muito embrionário e nada está feito", declarou José Cristo.

O presidente do Mafra descartou, contudo, a alienação da maioria do capital social de uma eventual SAD - o Mafra é uma SDUQ - a investidores estrangeiros. "Se passarmos a SAD, será sempre com a maioria em poder do Mafra. As conversas com o Marcelo podem ajudar na vinda de jogadores e num apoio financeiro", referiu.

Pouco mais de meio ano depois, em entrevista à estação de televisão TNT Sports, o lateral brasileiro confirmou o investimento. "A nossa mais recente aquisição foi o Mafra, clube da segunda liga de Portugal. A ideia é implementar uma estrutura que nos permita dar um salto no mercado europeu, traçando um elo com o Azuriz. Assim temos o Azuriz formando atletas e o Mafra funcionando como uma vitrine para esses jogadores na Europa. E digo que estamos só a começar, vem muita coisa por aí nos próximos anos", afirmou Marcelo.

"Muitas equipas das segundas ligas na Europa têm dificuldades em chegar ao mercado brasileiro e o Mafra, sendo do mesmo grupo que o Azuriz, forma um elo perfeito. Foi um bom negócio, mesmo com a sua pequena estrutura, o Mafra estava bem organizado financeiramente e sem nenhuma dívida. Agora estamos a investir nas suas infraestruturas e temos a expetativa que alcancem o 'breakeven' (ponto de equilíbrio, em inglês) já em 2023", acrescentou..

Marcelo assume na entrevista a ideia de comprar um terceiro clube para a sua holding.