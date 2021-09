Marca pelo Benfica B e quebra recorde com 25 anos na Liga SABSEG

Marca havia sido estabelecida na época 1996/97 por um antigo jogador do Beira-Mar

Cher Ndour inscreveu, este domingo, o próprio nome no almanaque de efemérides da Liga SABSEG. O jovem médio do Benfica B tornou-se o mais jovem jogador a marcar no segundo escalão, tendo batido um recorde que perdurava desde a época 1996/97.

Em casa emprestada do Farense, num jogo da sexta jornada da Liga SABSEG, no Estádio do Algarve, Cher Ndour, de apenas 17 anos (um mês e 23 dias), estreou-se a marcar pela equipa secundária do Benfica e "destronou" o ex-futebolista Joel Pires.

O antigo avançado do Beira-Mar havia sido, até este domingo, o último mais jovem de sempre a marcar na Liga SABSEG, feito ocorrido há 25 anos, quando tinha 17 anos, dois meses e nove dias de vida, num jogo com o Campomaiorense, que findou empatado.

Ndour ingressou, definitivamente, no plantel do Benfica B no início desta temporada, oriundo da equipa sub-23 encarnada (realizou 19 jogos e fez um golo na temporada 2020/21, época em que se tornou no mais novo de sempre a atuar na Liga SABSEG.