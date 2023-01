Mamadou Diallo é reforço para o ataque do Vilafranquense

Jogou em França e cumpre a primeira experiência no futebol português.

O extremo guineense Mamadou Diallo é reforço do Vilafranquense, assinando como jogador livre, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga SABSEG.

"Estou contente de vir para Portugal. É um prazer assinar pela UD Vilafranquense, onde pude desde já encontrar um bom grupo e boas pessoas para trabalhar. Estou ansioso de dar tudo em campo, de aportar a minha qualidade para o coletivo, a fim de ajudar a atingir os objetivos do clube", sublinhou o guineense, nas primeiras declarações aos canais de comunicação do clube.

O futebolista, que tem trilhado a sua carreira por clubes franceses, vai estrear-se nas competições portuguesas, desta feita, com as cores do quinto classificado do segundo escalão.

Este é o terceiro reforço de inverno para o plantel às ordens do técnico Rui Borges, depois das chegadas do defesa brasileiro Bruno Silva e do médio português João Amorim.