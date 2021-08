Mais um reforço apresentado em Viseu, este oriundo da Áustria

Daniel Nussbaumer com a camisola do Académico de Viseu

Académico de Viseu garantiu o médio austríaco Daniel Nussbaumer.

O médio ofensivo austríaco Daniel Nussbaumer é o segundo reforço confirmado esta egunda-feira pela SAD do Académico de Viseu, clube da Liga SABSEG.

Depois do avançado costa-marfinense Tety, a SAD do clube beirão oficializou a contratação de um novo reforço, Daniel Nussbaumer, de 22 anos, que jogava no SCR Altach, atual sétimo classificado da Liga austríaca, no qual, esta temporada, alinhou em cinco partidas, tendo apontado um golo.

Nussbaumer, 15.º reforço da temporada no Académico de Viseu, está já inscrito na Liga Portugal e é opção para o jogo da quinta jornada do campeonato, na receção dos viseenses, 13.ºs classificados com três pontos, ao Sporting Farense, 16.º e penúltimo, com apenas um ponto.