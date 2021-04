Mais um prémio para Vizela: Álvaro Pacheco eleito melhor treinador de março

Equipa minhota ocupa o segundo posto da Liga SABSEG.

Álvaro Pacheco foi eleito o melhor treinador da Liga SABSEG no mês de março, recebendo o Prémio Vítor Oliveira.

Com 49 anos, o técnico do Vizela conduziu a equipa a três vitórias e um empate nas quatro partidas disputadas no mês em questão, com 10 golos marcados e apenas dois sofridos.

Com um total de 33,95 por cento dos votos dos companheiros de profissão, Álvaro Pacheco superou a concorrência de Bruno Pinheiro (Estoril), com 29,63%, e de José Esteves (Varzim), com 8,02%.

De referir, ainda, que este é o segundo mês que o treinador dos vizelenses é galardoado com o prémio, repetindo a distinção obtida no mês de janeiro. Samu, médio do Vizela, foi eleito o melhor jogador.