Médio guineense tem propostas em Portugal.

O médio Zidane Banjaqui, que chegou ao Mafra na temporada 2022/23 proveniente do Casa Pia, terminou a ligação contratual com o clube. A época não correu como era expectável fruto de uma lesão logo nos primeiros jogos, no entanto, ainda contribuiu com dois golos e uma assistência em 12 jogos.

Ao que O JOGO apurou, o médio tem propostas para continuar em Portugal.