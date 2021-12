Instalações do campo Dr. Mário Silveira foram assaltadas. Desapareceu diverso material do clube e dos jogadores.

O Mafra voltou ao trabalho com uma surpresa desagradável. As instalações do campo Dr. Mário Silveira foram assaltadas, "tendo sido levado diverso material desportivo" do clube e dos jogadores, informaram os mafrenses em comunicado. As autoridades tomaram conta da ocorrência no local.

"Esta não é a primeira vez que as nossas instalações são vítimas de roubos ou vandalizações nas últimas semanas", acrescentou o Mafra.