Mafra vence o Varzim e regressa à liderança da II Liga

O líder esteve em desvantagem, mas conseguiu a reviravolta

O Mafra venceu o Varzim, por 3-1, em partida da oitava jornada da II Liga, depois de ter estado em desvantagem e ter conseguido uma reviravolta, que recoloca a equipa na liderança da prova.

No jogo desta tarde, os poveiros entraram com Luís Pedro a inaugurar o marcador (15). O Mafra reagiu perto do final da primeira parte, com Rodrigo Martins (43) a fazer o empate, e, já no segundo tempo, Tomás Domingos (66) e Camará (83) consumaram a viragem no marcador da equipa orientada por Filipe Cândido.

Com este triunfo, o sexto da equipa do Oeste na II Liga, o Mafra regressa à liderança, com 18 pontos, mais um do que a Académica e dois do que o Estoril, embora os canarinhos tenham menos um jogo, depois de o encontro frente ao Cova da Piedade não se ter realizado, tendo sido, para já, atribuída falta de comparência aos piedenses.

Já o Varzim continua no último lugar da classificação, com apenas cinco pontos conquistados e já cinco derrotas averbadas.

O encontro começou marcado pelo equilíbrio, com as duas equipas a disputarem palmo a palmo o terreno do meio campo. Acabou por ser o Varzim a superiorizar-se nessa luta e a inaugurar o marcador: na sequência de um livre batido na direita do ataque, por Lessinho, o central Luís Pedro subiu ao primeiro andar e superiorizou-se à defesa mafrense, rematando de cabeça para o 1-0, no Municipal de Mafra.

O golo intranquilizou a equipa de Filipe Cândido, que, durante largos minutos, mostrou dificuldades em libertar-se da teia montada pelo Varzim, que foi ganhando os duelos a meio-campo e impedindo os mafrenses de chegarem com perigo à baliza de Ricardo.

Aos 38, Moura deixou o primeiro sinal de perigo da equipa da casa, com um cabeceamento que passou a escassos centímetros da baliza poveira, e aos 43 o Mafra chegou mesmo ao empate, num lance tricotado pela direita e que Rodrigo Martins concluiu com um remate cruzado.

Ao invés da primeira parte, o Mafra entrou para a segunda parte instalada no meio campo do Varzim e tomou conta do domínio de jogo. Decorridos os primeiros minutos após o reinício, Filipe Cândido decidiu refrescar o ataque mafrense, com a entrada de Okitokandjo, e em boa hora o fez, com o holandês a revelar-se decisivo no lance que valeu a ?cambalhota' no marcador.

O avançado entrou na área do Varzim, passou por dois defesas, aguentou a carga e deu a bola de bandeja para Tomás Domingos, com o lateral a colocar o marcador em 2-1.

O Mafra guardou o melhor para o fim e, aos 83, Camará fez o melhor golo da tarde. Ainda distante da grande área, o avançado afinou a mira e atirou para o 3-1, deixando sem hipótese de defesa Ricardo Nunes, selando em definitivo a vitória dos saloios e o regresso à liderança da II Liga.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Varzim, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Luís Pedro, 15 minutos.

1-1, Rodrigo Martins, 43.

2-1, Tomás Domingos, 66.

3-1, Camará, 83.

Equipas:

- Mafra: Godinho, Tomás Domingos, Barbosa, João Cunha, Gui Ferreira, Andrezinho (João Graça, 46), Carlos Daniel (Kaka, 86), Cuca, Rodrigo Martins (Lee, 59), Moura (Okitokandjo, 59) e Camará (Nuno Campos, 89).

(Suplentes: Carlos Henriques, Nuno Campos, Okitokandjo, Kaka, Lee, João Graça e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

- Varzim: Ricardo, Rui Silva (Rentería, 71), Luís Pedro, André Micael, Rui Coentrão, Boubakary Diarra (Yusuf, 90), Tembeng, Rui Moreira (André Vieira, 73), Caetano (Pinheiro, 63), Irobiso e Lessinho (Stanley, 90).

(Suplentes: Isma, Álvaro Milhazes, Yusuf, André Vieira, Ibrahima, Pinheiro, Michael Douglas, Stanley e Rentería).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Martins (14), Andrezinho (17), Rui Coentrão (24), Luís Pedro (70), Camará (77), André Micael (80), Irobiso (88) e Lessinho (89).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.