Mafra vence e atrasa Nacional na luta pelos lugares de subida

Mafra soma agora 36 pontos, menos dois que o Nacional.

O Mafra venceu este domingo o Nacional por 3-2, em encontro da 26.ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Municipal de Mafra, que ficou marcado pelo futebol de ataque e pelas muitas oportunidades de golo.

Os golos apareceram cedo em Mafra, com o Nacional a adiantar-se por Bryan Róchez (11 minutos). O Mafra igualou por Pedro Barcelos (13) e o capitão Bura (55) colocou os saloios na frente pela primeira vez no encontro. O Nacional voltou a restabelecer o empate por Júlio César (76), mas Okitokandjo (78) fez o 3-2 final para a equipa do oeste.

Com este triunfo, o Mafra, agora com 36 pontos e provisoriamente no sétimo lugar da II Liga, regressou às vitórias depois de três jogos sem vencer. Já o Nacional pode ter comprometido as aspirações de regressar à I Liga. Há quatro jogos sem vencer e com oito jogos por disputar no campeonato, a equipa madeirense está a nove pontos do Feirense, última equipa em lugar de subir ao escalão principal.

O jogo em Mafra começou em alta rotação e a equipa da casa foi a primeira a criar perigo, com Inácio Miguel a alvejar a equipa do Nacional pela primeira vez e a fazer a bola rasar o poste.

Apesar de mais remetido ao seu meio campo numa fase inicial, aos 10 minutos o Nacional respondeu ao maior controlo dos "saloios" e Marco Matias, à entrada da área, esteve perto de inaugurar o marcador, depois de um alívio de Bura que deixou a bola de bandeja para o avançado insular.

A primeira ameaça da equipa de Rui Borges deu frutos no minuto seguinte, com Bryan Róchez a faturar no Municipal de Mafra o seu 13.º golo da temporada. O avançado hondurenho aproveitou o cruzamento de João Camacho, rematou de primeira e beneficiou do desvio de Inácio Miguel, que traiu o guarda redes Miguel Santos.

A reação do Mafra foi imediata e dois minutos depois, aos 13, a equipa de Ricardo Sousa voltou a colocar a igualdade no marcador. Na sequência de um pontapé de canto, Pedro Barcelos voou para bola e de cabeça fuzilou Vagner para o 1-1.

O jogo seguiu animado, com as duas equipas em busca constante pelo golo, e foi o Nacional que esteve mais perto de o conseguir, com Francisco Ramos, aos 24 minutos, a rematar sozinho no coração da área para uma defesa atenta de Miguel Santos.

Tal como no primeiro tempo, o Mafra voltou a entrar mais forte após o intervalo e aos 55 minutos colocou-se em vantagem pela primeira vez no encontro graças a um golo do capitão Bura. Na marcação de um livre direto, a bola começou por embater na barreira, mas na recarga o central disparou forte, Vagner não segurou a bola e esta acabou mesmo por ultrapassar a linha de golo, confirmando o 2-1 para o Mafra.

O Mafra estava claramente por cima no jogo e perto do minuto 60 Vítor Gabriel esteve perto de fazer o 3-1, num remate de pé esquerdo que Vagner deteve a custo e a defesa madeirense acabou depois por desviar para canto.

O número 99 do Mafra voltou a tentar a sua sorte poucos instantes depois e fez tudo bem: num lance em que fletiu da direita para a esquerda, driblou dois adversários, armou o remate, mas no último instante Rafael Vieira cortou a bola que já se encaminhava para a baliza insular.

Apesar de ter o jogo controlado, ainda para mais depois da expulsão de Baiano, um lance de bola parada voltou a surpreender a defesa do Mafra, com Júlio César mais forte nas alturas a fazer a igualdade a dois golos para o Nacional.

Tal como acontecera após o 1-0, o Mafra respondeu de imediato e dois minutos depois voltou a passar para a frente do marcador, com Okitokandjo a fazer o 3-2. O avançado começou o lance, Rodrigo Martins cruzou e o 9 do Mafra surgiu no coração da área para bater Vagner pela terceira vez.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Nacional, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Bryan Róchez, 11 minutos.

1-1, Pedro Barcelos, 13.

2-1, Bura, 55.

2-2, Júlio César, 76.

3-2, Okitokandjo, 78.

Equipas:

- Mafra: Miguel Santos, Inácio Miguel, Bura, Pedro Barcelos, Tomás Domingos, Vítor Gabriel (João Goulart, 88), Mattheus Oliveira (Lucas Marques, 63), Bruno Silva (Gui Ferreira, 74), Francis Cann (Pedro Pacheco, 63), Pedro Lucas (Okitokandjo, 74) e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Renan, Pedro Pacheco, Okitokandjo, Tormin, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Chano e João Goulart).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Nacional: Vagner, Baiano, Rafael Vieira, Júlio César, José Gomes (Bosic, 83), Danilovic (Chaby, 67), Francisco Ramos, João Camacho, Jota (Macedo, 75), Marco Matias (Rúben Freitas, 75) e Bryan Róchez (Bruno Gomes, 75).

(Suplentes: António Filipe, Alhassan, Bruno Gomes, Chaby, Boubacar Konte, Rúben Freitas, Suliman, Macedo e Bosic).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilovic (40), Francis Cann (47), João Camacho (52), Baiano (55 e 72), Inácio Miguel (68) e Pedro Pacheco (76). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Baiano (72).

Assistência: Cerca de 900 espectadores.