Mafra vence dois meses depois e atrasa Académico de Viseu na luta pela subida

Mafra regressa às vitórias dois meses depois.

O Mafra venceu, este domingo, o Académico Viseu, por 2-0, num encontro da 24.ª jornada da II Liga, que marcou a primeira vitória dos saloios sob o comando do treinador Rui Borges.

O primeiro golo do Mafra surgiu praticamente no arranque do encontro, por Fati (3 minutos), tendo Diogo (81) anotado o segundo, de grande penalidade.

Este triunfo do Mafra, seis jogos depois da última vitória, permite aos saloios somarem 26 pontos e afastarem-se da zona de despromoção. Já o Académico de Viseu atrasa-se na luta pela subida à I Liga e, com 39 pontos, afasta-se do Farense e do Estrela da Amadora.

O jogo arrancou praticamente com o golo da equipa da casa, com Fati a colocar o Mafra em vantagem logo ao terceiro minuto. Numa jogada que o próprio guineense iniciou, o Mafra percorreu toda as zonas de ataque, Pedro Lucas assistiu de calcanhar e Fati apareceu já dentro da pequena área a rematar potente para o 1-0.

A equipa de Rui Borges entrou a todo o gás e Fati esteve perto de bisar ao minuto 15, num remate em jeito que saiu a rasar o poste.

A partir daí foi o Académico de Viseu a tomar conta do jogo. A equipa de Jorge Costa reequilibrou a luta a meio-campo e passou a chegar com mais perigo à baliza de Samu. Num desses lances surgiu a única oportunidade dos viseenses na primeira parte, com Milioransa, aos 23 minutos, a rematar por cima da trave na sequência de um canto.

Logo a abrir o segundo tempo, Pité desperdiçou o 2-0, depois de uma oferta incrível de André Almeida. O defesa falhou por duas vezes o corte, o avançado do Mafra ficou na cara de Gril e, com a bola a jeito do seu pé esquerdo, rematou fraco e ao lado, para desespero das bancadas do Municipal de Mafra.

Aos 59, foi Pedro Lucas a ficar perto dos festejos, depois de um lance de contra-ataque que o avançado brasileiro concluiu com um remate colocado e que Gril só conseguiu desviar para canto com a ponta dos dedos.

Pouco depois o desperdício foi de Fati. Num lance de superioridade numérica e com tudo para bisar na partida, o avançado quis fazer mais uma simulação e o remate já saiu prensado pela defesa do Académico de Viseu.

Parecia começar a formar-se a "novela" habitual, em que o Mafra joga, falha e acaba por sofrer, mas, desta vez, o 2-0 para os saloios chegou ao minuto 81, numa grande penalidade convertida por Diogo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Académico Viseu, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Fati, 03 minutos.

2-0, Diogo, 81 (grande penalidade).

Equipas:

- Mafra: Samu, Diga, Pedro Barcelos, Pedro Pacheco, Edwin Vente, Chriso (Ousmane Diao, 90+3), Leonardo, Loide Augusto (Miguel Sousa, 78), Pité (Diogo, 77), Pedro Lucas (Lucas, 63) e Fati (Vítor Gabriel, 90+3).

(Suplentes: Renan, Diogo, Lucas, Rodrigo Gui, João Goulart, Lopes, Ousmane Diao, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Rui Borges.

- Académico Viseu: Gril, Mesquita (Luisinho, 69), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa (Ramírez, 69), Messeguem, Nduwarugira (Yuri Araújo, 23), Quisera (Rodrigo Pereira, 82), Toro (Welch, 82), Gautier Ott e André Clovis.

(Suplentes: Mbaye, Ícaro, Yuri Araújo, Ramírez, Capela, Rodrigo Pereira, Luisinho, Welch e Pana).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samu (37), Messeguem (41), Pedro Barcelos (60) e Chriso (88).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.