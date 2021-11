Mafra vence Chaves e soma cinco jogos consecutivos sem perder na Liga SABSEG

No encontro da 12.ª jornada, disputado em Chaves, a formação de Mafra aumentou a série de jogos sem perder.

O Mafra venceu este sábado 1-0 o Chaves graças a um golo de Gui Ferreira, na transformação de uma grande penalidade, e alcançou a segunda vitória consecutiva na II Liga.

No encontro da 12.ª jornada, disputado em Chaves, a formação de Mafra aumentou a série de jogos sem perder no segundo escalão para cinco partidas e reforçou a posição no quinto lugar, agora com 19 pontos.

Os transmontanos somaram o primeiro desaire em casa esta temporada e continuam com 14 pontos, no 12.º lugar.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Gui Ferreira, 40 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Alexsandro, Luís Rocha (Rúben Pereira, 90+1), Nuno Campos, Nuno Coelho, João Mendes (Platiny, 76), Guima (Paulinho, 59), Wellington, Batxi (Adriano Castanheira, 76) e Patrick.

(Suplentes: Samu, Campos, Rúben Pereira, Bruno Langa, Kevin Pina, Paulinho, Pedro Ribeiro, Adriano Castanheira, Queirós e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

- Mafra: Miguel Santos, Bruno Silva (Pedro Barcelos, 46), Tomás Domingos, Inácio Miguel, Bura, Gui Ferreira, Andrezinho (Leandrinho, 64), Aparício (Chano, 84), Vítor Gabriel (Leandro, 79), Rodrigo Martins e Pedro Lucas (Lucas Marques, 64).

(Suplentes: Renan, Pedro Barcelos, Okitokandjo, Lee, Lucas Marques, Leandrinho, Chano, Leandro e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (14), Vítor Gabriel (22), Batxi (26), João Correia (39), Leandrinho (72), Miguel Santos (74), Paulo Vítor (90) e Rúben Pereira (90+2).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.