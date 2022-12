Mafra rescinde contrato de Mattheus Oliveira e Murilo

O emblema do segundo escalão agradeceu "o empenho e a dedicação" com que representaram a equipa, deixando votos para o futuro "pessoal e profissional" dos dois atletas.

Os brasileiros Mattheus Oliveira e Murilo deixaram esta quarta-feira o Mafra após acordo para a rescisão dos respetivos contratos, anunciou o 12.º classificado da II Liga.

"O Mafra informa que chegou a acordo com os atletas Mattheus Oliveira e Murilo para a rescisão, por mútuo acordo, dos vínculos que uniam as partes", pode ler-se num curto comunicado dos mafrenses.

Na nota, o emblema secundário agradeceu "o empenho e a dedicação" com que representaram a equipa, deixando votos para o futuro "pessoal e profissional" dos dois atletas.

Antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, Mattheus Oliveira, de 28 anos, cumpriu este ano 14 jogos no meio campo da formação orientada por Ricardo Sousa, na qual jogava pela segunda época seguida.

Também o avançado Murilo, de 26 anos, tinha sido peça habitual nas escolhas para os jogos, com 17 partidas realizadas até aqui, sobretudo a partir do banco, e três golos apontados, tendo chegado no início da época proveniente do Varzim, após passagens por Tondela, Rio Ave, Paços de Ferreira e Estoril.