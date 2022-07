Mafra reforça equipa de sub-23 com Miguel Veríssimo

O centrocampista chega proveniente do Estoril onde, na última época, venceu a Liga Revelação e a Taça Revelação.

O Mafra anunciou a contratação de Miguel Veríssimo para a nova temporada.

O médio, de 20 anos, irá integrar a equipa de sub-23, depois de, na última época, ter representado os sub-23 do Estoril, onde realizou 13 jogos e conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação.

No seu percurso futebolístico, Miguel Veríssimo, natural de Lisboa, jogou ainda com as camisolas do CIF (Club Internacional de Foot-Ball), Sporting, Oeiras, Padroense e Benfica nos escalões de formação.