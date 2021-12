Mafra opera reviravolta e vence Rio Ave na Liga SABSEG

Com este resultado, o Rio Ave marca passo na luta pela subida de divisão, seguindo no quarto lugar, com 24 pontos, enquanto que o Mafra sobe ao sexto posto, com 22.

O Mafra venceu este sábado o Rio Ave, 2-1, em partida da 14.ª jornada da II Liga, em que a formação da região de Lisboa arrancou a vitória com uma reviravolta consumada no final do encontro.

Depois de Hugo Gomes ter inaugurado o marcador para os vila-condenses, aos 11 minutos, o Mafra encetou a recuperação ainda na primeira parte, resgatando o empate, por Pedro Lucas, aos 38, e impondo o triunfo, já aos 90, por Rodrigo Martins.

Com este resultado, o Rio Ave marca passo na luta pela subida de divisão, seguindo no quarto lugar, com 24 pontos, enquanto que o Mafra sobe ao sexto posto, com 22.

Jogo no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.

Rio Ave - Mafra, 1-2

Ao intervalo, 1-1.

Marcadores:

1-0, Hugo Gomes, 11 minutos.

1-1, Pedro Lucas, 38.

1-2, Rodrigo Martins, 90.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Fábio Ronaldo, 84), Hugo Gomes, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Rúben Gonçalves, 85), Guga (João Graça, 79), Costinha, Gabrielzinho, Aziz e Zé Manuel (Pedro Mendes, 75).

(suplentes: Leo Vieira, Renato Pantalon, Sávio, João Graça, Rúben Gonçalves, Ukra, Pedro Mendes, André Pereira e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Pedro Pacheco, Inácio Miguel (Bruno Miguel, 53), Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Leandrinho, Aparício (Chano, 76), Vítor Gabriel (Andrezinho, 62), Pedro Lucas e Rodrigo Martins.

(suplentes: Renan, Bruno Silva, Okitokandjo, Andrezinho, Lucas Marques, Wenderson, Chano, Leandro e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Manuel (28), Pedro Barcelos (33), Aderllan Santos (40), Inácio Miguel (49), Rodrigo Martins (70), Pedro Lucas (71) e Aparício (74).

Assistência: cerca de 1.500 espectadores