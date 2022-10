Mafra-Estrela da Amadora: muitos golos e empate

Redação com Lusa

Com este empate, o Mafra, que leva já sete jogos sem vencer na competição

Mafra e Estrela da Amadora empataram a dois golos na 10.ª jornada da II Liga SABSEG, num jogo muito disputado e em que os amadorenses estiveram por duas vezes em vantagem.

O Estrela da Amadora foi a primeira equipa a marcar no Estádio Municipal de Mafra, por João Silva (21), com Leonardo (24) a empatar para o Mafra poucos instantes depois.

Já no segundo tempo, João Silva (63) bisou na marcação de uma grande penalidade e, já perto do apito final, Lucas (86) fez o empate a dois golos com que o jogo terminou.

Com este empate, o Mafra, que leva já sete jogos sem vencer na competição, passa a somar nove pontos e mantém-se acima da linha de água, na 14.ª posição. Já o Estrela da Amadora, com 15 pontos, somou o sexto empate na II Liga e ocupa o sétimo posto da tabela.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcador:

0-1, João Silva, 21 minutos.

1-1, Leonardo, 24.

1-2, João Silva, 63 (grande penalidade).

2-2, Lucas, 86.

Mafra: Renan, Bura (Diogo, 71), Pedro Pacheco (Murilo, 63), Gui Ferreira, Fati (Vítor Gabriel, 71), Leandrinho, Mattheus Oliveira (Pité, 46), Leonardo, Edwin Vente (João Goulart, 46), Lucas e Pedro Lucas.

(Suplentes: Samu, Caio César, Diogo, Pité, Bility, Murilo, Diga, João Goulart e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Estrela da Amadora: Brígido, Jean Filipe, Rui Correia, Gaspar, João Reis, Aloísio, Guzmán, Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 81), Latyr Fall (Erivaldo, 76), Ronald (Régis, 93) e João Silva (Ronaldo, 81).

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo, Shinga, Hevertton, Régis e Erivaldo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Correia (37), Edwin Vente (39), Aloísio (45+1), Pité (73), Gustavo Henrique (77) e Gui Ferreira (85). Cartão vermelho direto para Guzmán (55).