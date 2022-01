Mafra está muito perto de assegurar reforço da Liga Bwin

Francis Cann vai ser emprestado pelo Vizela aos mafrenses. Assinatura está por horas

Francis Cann está a caminho do Mafra, tal como O JOGO adianta esta terça-feira, na edição impressa. O extremo ganês, 23 anos, vai ser emprestado pelo Vizela até ao final da temporada. As partes já chegaram a um acordo e a assinatura do contrato será feita entre hoje e amanhã, apurou O JOGO.

Cann foi contratado pelos vizelenses em 2016 ao Charity Stars sendo que, em 2018/19, jogou por empréstimo nos sub-23 do V. Guimarães. Na época anterior fez cinco golos em 32 jogos na campanha de subida dos minhotos à Liga Bwin, sendo que em 2021/22 tinha 15 partidas realizadas, porém, apenas três como titular.