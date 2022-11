Mafra e Leixões empatam num jogo de ataque e muitas ocasiões

Igualdade a uma bola no encontro da ronda 13 da Liga SABSEG.

Mafra e Leixões empataram a um golo, em encontro da 13.ª jornada da II Liga, num jogo de ataque e com muitas ocasiões de parte a parte.

O Leixões chegou à vantagem à passagem do minuto 33, por Valente, e o Mafra empatou já na segunda parte, aos 78, por Fati.

Com este empate, Mafra e Leixões continuam separados por três pontos a meio da tabela, com vantagem para a equipa de Matosinhos, que é oitava e soma agora 19 pontos. As duas equipas seguem numa fase de resultados positivos, com o 12.º classificado a somar o seu quarto jogo sem perder, ao passo que o Leixões vai já em sete encontros sem conhecer a derrota na II Liga.

Fazendo justiça ao seu ADN, Mafra e Leixões entraram no jogo com os olhos na baliza adversária e isso contribuiu para primeiros minutos de jogo muito intensos, com os visitantes a superiorizarem-se graças às investidas de Kiki pelo flanco direito.

Ainda assim, a primeira ocasião real de perigo surgiu junto da baliza do Leixões, com Fati a desperdiçar de cabeça um cruzamento de Diogo que o deixou na cara de Beunardeau.

A resposta do Leixões surgiu aos 20 minutos, com Thalis, na marcação de um livre, a enviar a bola ao poste, com Renan a acompanhar com os olhos o remate do médio.

As duas equipas construíam lances de ataque muito bonitos, mas, de um lado e de outro, o último passe teimava em não sair e escasseavam os lances de golo. Aos 33, Valente quebrou a norma e colocou os "homens do Mar" em vantagem.

João Oliveira cruzou para o segundo poste, o avançado ganhou as costas a Pedro Pacheco e atirou cruzado, perante a impotência de Renan para deter o remate.

Como lhe competia, o Mafra voltou do intervalo com a intenção de chegar ao empate e, logo nos primeiros instantes da etapa complementar, Diomande falhou uma oportunidade flagrante, na recarga a um livre de Leonardo que Beunardeau defendeu para a frente.

Já a jogar em contra ataque, o Leixões podia ter feito o 2-0, mas Renan opôs-se com coragem ao remate de Valente quando toda a defesa do Mafra parou para reclamar fora de jogo do avançado do Leixões.

Com o relógio a caminhar apressadamente para os 90, o Mafra tornou-se mais intenso na pressão sobre a equipa de Matosinhos e, dentro do minuto 60, Pedro Lucas viu Beunardeau, primeiro, e a trave, depois, negar-lhe o golo do empate.

A equipa de Ricardo Sousa estava definitivamente por cima no jogo e, aos 66, gritou-se golo em Mafra, mas o golo de Pedro Barcelos acabou anulado por fora de jogo do central.

Aos 78 minutos, depois de muito tentar, o Mafra finalmente marcou e chegou à igualdade, com Fati a colocar o nome na lista dos marcadores depois de um cruzamento desenhado por Lucas e que o avançado, ao segundo poste, encostou de cabeça.

O golo do Mafra 'acordou" o Leixões, mas, apesar da pressão final junto da baliza mafrense, o melhor que a equipa de Vítor Martins conseguiu foi forçar Renan a mais uma grande defesa, que garantiu o empate à equipa da casa.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Valente, 33 minutos.

1-1, Fati, 78.

Equipas:

- Mafra: Renan, Ousmane Diomande, Pedro Pacheco (Murilo, 73), Pedro Barcelos, Lucas, Leonardo, Gui Ferreira (Edwin Vente, 86), Leandrinho, Fati (Vítor Gabriel, 86), Diogo e Pité (Pedro Lucas, 46).

(Suplentes: Samu, Bura, Kaio César, Pedro Lucas, Murilo, Diga, Edwin Vente, Vítor Gabriel e João Goulart).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Leixões: Beunardeau, Coronas (João Amorim, 81), Brunão, Meira, Joel, Thalis (Paulo Alves, 63), Zag, Fabinho, Valente (Zé Eduardo, 63), João Oliveira (Agostinho, 73) e Kiki.

(Suplentes: Stefanovic, Isaque, Moisés Conceição, Zé Eduardo, Erivaldo, Paulo Alves, Agostinho, João Amorim e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brunão (25), Diogo (55) e Murilo (82).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.