Mafra contrata reforço ex-Leixões e que já passou pelo FC Porto

João Graça é reforço do Mafra, orientado por Filipe Cândido

Perto do fecho do mercado, o Mafra garantiu mais um reforço para o técnico Filipe Cândido. Trata-se do médio João Graça, que assinou pelos mafrenses contrato com a validade de uma temporada. Na época anterior, o jogador natural de Matosinhos atuou em 22 partidas, pelo Leixões no campeonato da 2ª Liga, tendo ainda apontado 3 golos. João Graça tinha terminado o seu contrato com o Leixões no final da época passada, sendo por isso nesta altura um jogador livre.

Aos 25 anos, o mais recente reforço do meio campo da formação líder do campeonato, a par com o Estoril, fez a sua formação em vários emblemas; Boavista, Pasteleira, Padroense e FC. Porto,onde na temporada 2015/2016 chegou a fazer parte do plantel principal, na altura orientado por Julen Lopetegui.