Um guarda-redes, um lateral direito, um médio e um avançado para o plantel comando por Silas.

O Mafra apresentou esta terça-feira quatro reforços para o plantel comandado por Silas. Pontus Texel, defesa-direito de 19 anos, Juan Moreno, ponta-de-lança de 20 anos, Andreas Nibe, médio de 20 anos e o guardião Elías Ólafsson, internacional pela Islândia, de 23 anos.

Os atletas chegam por empréstimo do Midtjylland da Dinamarca, clube com o qual a SAD do Mafra tem uma parceria.