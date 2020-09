Mafra assume comando da II Liga com goleada ao Cova da Piedade

Equipa de Filipe Cândido na liderança da II Liga.

O Mafra entrou este domingo da melhor forma na época 2020/21, com uma goleada (4-0) no terreno do Cova da Piedade, que catapultou a equipa de Filipe Cândido para a liderança da II Liga.

Num jogo que voltou a ter uma mulher na equipa de arbitragem, a assistente Olga Almeida, depois de Vanessa Gomes (Estoril-Arouca) e Cátia Tavares (Vizela-Oliveirense) terem sido as primeiras em jogos profissionais em Portugal, o domínio absoluto pertenceu aos visitantes.

Carlos Daniel, aos 28 minutos, Okitokandjo, 67' (grande penalidade), Camará, 78' e ​​​​​​Lee, 88', marcaram os golos.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Mafra, 0-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Carlos Daniel, 28 minutos.

0-2, Okitokandjo, 67 (grande penalidade).

0-3, Camará, 78.

0-4, Lee, 88.

Equipas:

Cova da Piedade: Iuri Miguel, João Amorim, Simão Júnior, Yan Victor, Kakuba, Varela (Edinho, 58), Cele (Hugo Machado, 46), João Patrão, Miguel Rosa, Balogun (Wilson Kenidy, 53) e João Vieira (Gonçalo Maria, 68).

(Suplentes: Cléber Santana, Gonçalo Maria, Zarabi, Wilson Kenidy, Chico Chen, Hugo Machado e Edinho).

Treinador: Toni Pereira.

Mafra: Godinho, Campos (Gustavo Moura, 82), João Cunha, João Miguel, Gui Ferreira, Rodrigo Martins (Tomás Domingos, 82), Ismael, Cuca, Carlos Daniel (Lee, 82), Kaka (Andrézinho, 60) e Okitokandjo (Camará, 68).

(Suplentes: Carlos Henriques, Bruno, Fidelis, Andrézinho, Lee, Tomás Domingos, Camará e Moura).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yan Victor (40), Kaka (43), Varela (57), Kakuba (66"), Ismael (88) e Camará (90+4).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.