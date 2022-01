Luisinho vai ser operado: "A época acabou, vão ser meses longos de angústia"

Redação com Lusa

Luisinho é o jogador do atual plantel com mais jogos oficiais pelo Académico de Viseu, tendo esta época sido aposta em 19 partidas, com um golo marcado.

Luisinho, jogador do Académico de Viseu, vai ser operado a uma lesão no joelho, informou o clube da Liga SABSEG, em dia de regresso aos treinos de cinco jogadores recuperados de covid-19.

"Infelizmente o que se suspeitava, tornou-se realidade. No jogo com o Nacional [no dia 29 de dezembro de 201], o nosso jogador Luisinho sofreu uma lesão grave e vai ser alvo de intervenção cirúrgica", pode ler-se numa curta publicação na página oficial do clube na rede social Facebook.

Também o atleta usou as redes sociais para confirmar a lesão e o tempo de paragem: "É um dia muito triste, o choque é grande, mas já só penso no dia em que estarei de novo onde sou feliz. A época acabou, vão ser meses longos de angústia, mas só me resta um caminho, lutar e superar mais um grande obstáculo na minha carreira".

O jogador está assim fora das opções do técnico Pedro Ribeiro que prepara a equipa para o jogo de sábado, 8 de janeiro, a contar para a 17.ª jornada da II Liga, em Penafiel, mas nem tudo são más notícias para o treinador que voltou a contar com cinco atletas recuperados de covid-19: Pica, João Vasco, Romy, Tiago Mesquita e Famana Quizera.

De fora, ainda em isolamento, estão Yúri Araújo e Tiago Correia.