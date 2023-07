Luisinho termina longa ligação ao Ac. Viseu: "Nem nos meus maiores sonhos..."

Extremo de 33 anos passou 11 épocas no Académico de Viseu

Luisinho, extremo de 33 anos, anunciou esta quarta-feira que terminou uma longa ligação ao Académico de Viseu, com quem terminou contrato ao fim de 11 temporadas ao serviço do clube.

O extremo recorreu às redes sociais para confirmar o adeus aos viseenses, mostrando-se honrado por ter representado o emblema durante tanto tempo.

"A vida, tal como o futebol, são feitos de ciclos. O meu, enquanto jogador ao serviço do Ac. Viseu, chegou ao fim. O ciclo mais bonito da minha vida profissional. Orgulho e uma honra muito grande na carreira que construí durante 11 épocas. Nem nos meus melhores sonhos, pensei fazer 331 jogos, marcar 41 golos, assistências, bem como vencer distinções de jogador do ano de que tanto me orgulho. Ver o mítico Fontelo a vibrar em várias ocasiões, fazer história, foram momentos incríveis que jamais irei esquecer", começou por escrever.

"Um obrigado ao falecido mas nunca esquecido Sr. Albino, ao Sr. Presidente Mariano Lopez, a todos os treinadores, companheiros de equipa, posto médico, staff em geral, vocês estão no meu coração. Foram a minha outra família, o meu dia-a-dia durante anos! Sempre tentei ser a melhor pessoa/jogador para cada um que partilhou o balneário comigo. Saio com a consciência tranquila de que dei sempre tudo por esta camisola, por vezes em condições difíceis, tempos difíceis, mas sempre com uma vontade enorme de jogar.

O caminho da vida segue noutro lugar. Desejo o maior sucesso ao clube e espero que continue a crescer.

Despeço-me de todos vocês que me acompanharam ao longo destes anos de coração apertado. A minha história foi feita, jamais pode ser apagada. Foi um prazer estar presente nas páginas mais douradas desta grande instituição. Obrigado por tudo, não é um adeus, é um até já", completou Luisinho.

Luisinho estreou-se pelo Académico de Viseu na época 2010/11, com apenas passagens pelo Boavista e Académica de Coimbra a terem interrompido um longo ciclo ao clube. Em 2022/23, cumpriu oito jogos pela equipa, que terminou a Liga SABSEG no quarto lugar.

