Luís Rocha, defesa do Moreirense, no onze da época da Liga SABSEG

Acompanha Gril e Jean Felipe, outros nomes já revelados.

Luís Rocha, central que ajudou o Moreirense a regressar ao principal escalão, integra o onze da época 2022/23 na Liga SABSEG, votação da Liga junto dos capitães e treinadores da prova.

O defesa de 36 anos alinhou em 30 partidas, sendo titular em 29, assumindo-se como uma das principais figuras para o título de campeão dos cónegos.

Natural da cidade de Guimarães, Luís Rocha somou 100 recuperações de bola ao longo desta época, com 36 duelos ganhos e ainda um golo marcado frente ao Penafiel, num total de 2791 minutos em campo.

Gril, guarda-redes do Académico de Viseu, e Jean Felipe, defesa do Estrela da Amadora, são outros nomes já conhecidos com presença neste onze.