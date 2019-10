Luís Pedro é o jogador em competição com maior número de jogos na II Liga

Luís Pedro, central do Varzim, num dos jogos desta época (com a Oliveirense)

Central do Varzim é o jogador em competição com maior número de jogos (323), mais 11 do que Pires, avançado do Penafiel

Aos 30 anos, Luís Pedro, defesa-central de 30 anos, que assinou este verão pelo Varzim, cumpre a 13.ª época na II Liga - todas consecutivas -, um registo que vale o estatuto de jogador, a disputar atualmente a competição, com maior número de jogos, com um total de 323.

O impressionante registo começou em 2007/08, quando Luís Pedro entrou no decorrer do Freamunde-Aves, referente à 29.ª jornada da II Liga, tendo cumprido 21 minutos neste duelo. Embate esse que foi a rampa de lançamento para uma longa ligação com o clube onde cumpriu toda a sua formação e que se prolongou até ao final de 2016/17, sendo apenas interrompida em 2013-14, onde Luís Pedro alinhou pelo Portimonense.

Ao longo destas nove épocas, o central de 1,90 metros logrou, inclusivamente, tornar-se no jogador com mais jogos pelo Freamunde, tendo cumprido as duas últimas épocas ao serviço do Penafiel.

No início desta temporada o defesa de 30 anos mudou-se para a Póvoa de Varzim, onde, ao serviço do Varzim, continua a revelar-se preponderante, totalizando todos os minutos da equipa de Paulo Alves na presente edição da competição, com um golo apontado pelo meio.

Os restantes jogadores, que ainda competem na II Liga e mais jogos somam nesta prova, são o experiente avançado Pires, do Penafiel, (312 jogos), Gilberto, capitão do Covilhã, (292 jogos), Robson Shimabuku, do Cova da Piedade (278 jogos), e Serginho, guarda-redes do Varzim, com 272 jogos.

O antigo defesa direito, Ricardo Pessoa, é o jogador com mais jogos disputados na história da II Liga, com um total de 358 partidas.