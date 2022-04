Luís Freire: "Já nos chamaram galácticos, Bayern e Barcelona"

Luís Freire fez a antevisão do jogo de amanhã, com o Benfica B, que pode valer a liderança da Liga SABSEG aos vila-condenses

Caso o Rio Ave vença amanhã o Benfica B destrona o Casa Pia e volta à liderança da Liga SABSEG, ficando igualmente mais perto da subida de divisão. Perante este cenário e em função das análises que considera injustas, o treinador Luís Freire lembrou que "já fizeram de tudo para desvalorizar o trabalho" da sua equipa.

"Já nos chamaram de galácticos, de Bayern de Munique e de Barcelona. Ainda há pouco tempo, ganhámos cinco jogos seguidos, fomos a melhor equipa da segunda volta e poucos elogios tivemos, assim como os prémios dos outros treinadores vão sempre para jogadores que não os nossos, independentemente de marcarem golos e não sofrerem ou de estarem em primeiro lugar, sendo igual para o treinador", afirmou Luís Freire, sentindo que "há um endeusamento de algumas equipas e uma completa desvalorização do nosso trabalho".

"Se ganhamos ao Benfica B voltamos ao primeiro lugar", lembrou o treinador, apelando aos adeptos para que façam crescer "a onda verde" frente ao Benfica B.

"Queremos jogar com alegria, paixão e entusiasmo pelo momento que estamos a viver. Vamos desfrutar do jogo com uma energia positiva à volta", concluiu.