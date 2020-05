Luís Freire é para manter e Saturnino passa a administrador

A continuidade de Luís Freire, de 34 anos, no comando técnico dos alvinegros na próxima época é um desejo já assumido por Rui Alves

Consumado o regresso do Nacional ao escalão principal do futebol português, a administração insular já está a pensar na construção do plantel para 2020/21. Manter Luís Freire como treinador é a intenção do presidente Rui Alves, um dossiê que passa a ser prioritário. A continuidade do técnico deverá ser consumada depois de uma reunião entre as partes, que irá realizar-se dentro de poucos dias.

A administração da SAD nacionalista pretende também resolver os dossiês relativos a jogadores, sendo que um terço do plantel poderá ser reformulado. Esperam-se reuniões decisivas com os jogadores nas próximas semanas, de maneira a que possam depois partir de férias, aproveitando a reabertura do aeroporto da Madeira no dia 18 de junho. Até essa altura os atletas irão treinar. A intenção da administração do Nacional e do próprio treinador é premiar os jogadores mais utilizados esta época. Luís Freire tem 30 futebolistas à disposição e a previsão aponta para cerca de dez saídas. O objetivo da sociedade será, claro, o de manter o clube na Liga.



Saturnino passa a administrador



O atual diretor de comunicação do Nacional, Saturnino Sousa, foi escolhido para ser também administrador da SAD. Saturnino vai trabalhar com Rui Alves e Gustavo Rodrigues, trio que comandará o futebol profissional do clube alvinegro. Esta decisão foi tomada na sequência da saída de Margarida Camacho, que alegou motivos pessoais para renunciar ao cargo de administradora. Saturnino Sousa vai acumular as funções de diretor de comunicação com as de administrador.