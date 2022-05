Luís Freire aborda o futuro no Rio Ave: "Vamos sentar-nos e conservar. Não será difícil"

Luis Freire, treinador do Rio Ave

Treinador Luís Freire aponta "união como grande trunfo" para subida do Rio Ave

O treinador do Rio Ave, que confirmou o regresso do clube à I Liga Bwin, apontou a "união do grupo como o grande trunfo" para o sucesso, considerando ser "um justo campeão" do segundo escalão.

"É um momento de grande alegria. Foi um ano de trabalho muito duro, mas dava para sentir, no dia a dia, que a equipa tinha personalidade para conseguir subida de divisão e ser campeã. Além do talento, a união e solidariedade do grupo foi o grande trunfo. O resto foi futebol", disse Luís Freire.

O treinador, de 36 anos, falou num campeonato "muito competitivo e com grandes equipas", para lembrar as dificuldades de recolocar o Rio Ave no principal patamar do futebol nacional, um ano depois de ter descido à II Liga.

"Defrontámos equipa muito boas, como hoje aconteceu frente ao [Desportivo de] Chaves, que tem qualidade para ainda discutir a subida no "play-off", mas, no final, sinto que somos uns justos campeões. Fizemos uma grande segunda volta, com 40 pontos, ganhámos os duelos diretos, e apresentámos um futebol. Foi uma subida indiscutível", completou o técnico.

Sobre a sua continuidade no emblema da foz do Ave, onde chegou no início da época, Luís Freire revelou vontade de tal acontecer.

"Sou muito feliz no Rio Ave e sei que a direção confia no meu trabalho. Ainda não falámos do futuro, porque estava tudo em aberto, mas, agora, após os festejos, vamos sentar-nos e conservar. Não será difícil um entendimento", partilhou.

Depois de ter garantido a subida à I Liga, e ainda o título de campeão nacional do segundo escalão, após o triunfo de hoje por 3-0 frente ao Desportivo de Chaves, os vila-condenses vão prolongar os festejos durante a tarde.

A equipa irá sair do estádio, em cortejo, num autocarro panorâmico, que veio percorrer algumas das ruas de Vila do Conde, tendo como destino à sede histórica do clube, na zona ribeirinha da cidade, onde vão saudar os adeptos.