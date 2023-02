Luís Castro diz que Benfica B tem sido prejudicado: "Há coisas tão fáceis..."

Benfica B viu um golo ser anulado diante do Torreense, este domingo. O treinador das águias não concorda com a decisão do árbitro e diz que a sua equipa já foi prejudicada em sete ou oito jogos esta temporada.

Luís Castro, treinador do Benfica B, queixou-se da arbitragem do jogo com o Torreense, em que a equipa forasteira venceu no Seixal, por 2-1, este domingo.

"O golo anulado... Tenho de pedir aos meus jogadores para começarem a sair da frente. O Zan [Jevsenak] saltou com o guarda-redes, está no sítio, o guarda-redes do Torreense vai contra o Zan... Tenho de dizer ao Zan para fugir. Se ele fugisse, fazíamos golos. Há coisas tão fáceis", desabafou.

"O empate sabia a pouco, a derrota não se fala... Não vou falar do golo anulado, porque depois acontecem coisas que não quero", acrescentou, na flash interview da BTV.

Questionado sobre se o Benfica B tem sido prejudicado, em particular nos últimos dois jogos [Estrela da Amadora e Torreense], Luís Castro disse que já são "sete ou oito jogos". "Quem me dera que fosse só nos últimos dois jogos. Quem me dera. Já são sete ou oito jogo. Mas há pessoas no clube para ver essas coisas. Sabemos que não subimos de divisão, mas trabalhamos no máximo todos os dias. Merecemos mais respeito", apontou o técnico.