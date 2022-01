Luís Aurélio reforça Académica até final da época

Redação com Lusa

Depois do lateral direito brasileiro Kalindi, ex-Nacional, Luís Aurélio é o segundo reforço de inverno da Académica

O médio português Luís Aurélio, de 33 anos, ex-Cluj (Roménia), foi hoje anunciado como novo reforço da Académica, da Liga SABSEG, até final da época.

Em comunicado, a "briosa" recorda que o jogador já representou o Nacional da Madeira e o Feirense, na I Liga de futebol, contando também com "muitos minutos" no segundo escalão ao serviço do Tondela e Moreirense.

Na época 2018/19, Luis Aurélio viajou para a Roménia, onde teve a sua primeira experiência no estrangeiro, vestindo as cores do Gaz Metan.

Uma temporada depois, o médio centro transferiu-se para o Cluj, clube pelo qual conquistou o campeonato romeno por duas ocasiões.

Ao fim de 16 jornadas, os "estudantes" somam oito pontos, com apenas uma vitória, ocupando a 17.ª e penúltima posição da Liga Portugal SABSEG.