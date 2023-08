Lucho Vega reencontra Vasco Botelho da Costa

O médio argentino trabalhou com Vasco Botelho da Costa nos sub-23 do Estoril, onde ganhou a Liga e a Taça Revelação, provas de sub-23.

Vasco Botelho da Costa está a construir um plantel com base em jogadores que conhece bem, dos tempos em que trabalhou no Estoril. Lucho Vega, médio-ofensivo de 23 anos, assinou contrato com a União de Leiria até 2025.

O argentino fez a formação no River Plate, tendo chegado para os sub-23 do Estoril na época 2019/20, clube ao qual esteve vinculado por três anos, com um empréstimo aos espanhóis do Alcorcón pelo meio. Pelos canarinhos, Lucho conquistou uma Liga Revelação e uma Taça Revelação, provas de sub-23.

Na época passada, Lucho fez nove jogos pelo Marítimo antes de ser emprestado ao Covilhã, onde ganhou experiência.