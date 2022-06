Lucas Silva é reforço para a defesa do Feirense

Lucas Silva, reforço do Feirense

Redação com Lusa

O lateral-esquerdo despediu-se do Amora, da Liga 3

O Feirense assegurou esta quarta-feira a contratação de Lucas Silva, que reforça o clube da II Liga para a temporada 2022/2023.

O lateral-esquerdo representou o Amora, da Liga 3, e é reforço para a defesa do Feirense, tornando-se na segunda contração do clube, depois de oficializado o contrato de João Paredes para o ataque da equipa fogaceira.

O jogador brasileiro formou-se no Vasco da Gama e no Corinthians, chegando a Portugal em 2017, para jogar no Académico de Viseu. Em 2020/2021, teve uma passagem pelo Estoril, clube pelo qual venceu a II Liga e a Taça Revelação.

Lucas Silva, de 25 anos, soma 113 jogos desde que chegou a Portugal.