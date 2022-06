Lucão reforça ataque do Farense

Ao serviço da Sanjoanense fez nove golos e uma assistência em 14 jogos

Lucas Firmo, de 22 anos, mais conhecido por Lucão, é o mais recente reforço do Farense. O jovem avançado chega ao Algarve com origem na Sanjoanense, clube onde atuava desde de janeiro. Trata-se do sétimo reforço dos leões de Faro para a próxima época,

Lucão, que fez a sua formação nos brasileiros do América Mineiro, jogou ainda no Trindade e no Grémio Anápolis. O avançado teve a sua primeira passagem pelo futebol português na temporada 2018/19, nos sub-23 do Braga, onde permaneceu apenas um ano, tendo realizado dois jogos.

Ao serviço da Sanjoanense, no Campeonato de Portugal, fez nove golos e uma assistência em 14 jogos.