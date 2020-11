LPFP divulga calendarização de mais duas rondas da II Liga

Organismo que tutela o futebol profissional publicou comunicado com datas e horários dos próximos embates do escalão secundário

A Liga de Clubes divulgou, esta terça-feira, os horários dos jogos referentes à décima e 11.ª jornadas do segundo escalão do futebol profissional, que se encontra parado devido ao período competitivo das seleções.

A décima e próxima jornada da II Liga principia-se a 28 de novembro (sábado), com o embate matutino entre o Ac. Viseu e Penafiel, agendado para as 11 horas, e termina em 1 de dezembro (terça-feira), com a receção do Chaves ao Casa Pia, a partir das 17 horas.

A competição do segundo escalão regressará em 4 de dezembro (sexta-feira), com a visita do Leixões ao reduto do Penafiel, marcado para as 20h30. A 11.ª jornada prossegue nos dias seguintes, até 8 de dezembro, e encerrará com o Casa Pia a receber o líder Mafra.

Confira, abaixo, a calendarização completa da décima e 11.ª jornadas da II Liga.



Jornada 10

Sábado, 28 de novembro

Ac. Viseu - Penafiel, 11h00 (Sport TV)

C. Piedade - Feirense, 15h00

Leixões - Oliveirense, 17h00

Domingo, 29 de novembro

Académica - Covilhã, 11h15 (Sport TV)

Estoril Praia - Vizela, 14h00 (Sport TV+)

Arouca - FC Porto B, 15h00

Segunda-Feira, 30 de novembro

Benfica B - Varzim, 16h00 (BTV)

Mafra - Vilafranquense, 20h45 (Sport TV)

Terça-feira, dia 1 de dezembro

Chaves - Casa Pia, 17h00 (Sport TV)



Jornada 11

Sexta-feira, dia 4 de dezembro

Penafiel - Leixões, 20h30 (Sport TV)

Sábado, 5 de dezembro

Feirense - Benfica B, 11h00 (Sport TV)

Oliveirense - Arouca, 15h00

Vizela - Ac. Viseu, 17h00

Domingo, 6 de dezembro

Vilafranquense - Estoril Praia, 11h15 (Sport TV)

FC Porto B - Académica, 15h00 (Porto Canal)

Varzim - C. Piedade, 17h00

Segunda-feira, 7 de dezembro

Covilhã - Chaves, 18h30 (Sport TV+)

Terça-feira, 8 de dezembro

Casa Pia - Mafra, 20h30 (Sport TV)