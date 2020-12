Longo calvário teve final feliz

David Luís voltou à competição dezoito meses depois do último jogo oficial disputado pelo Famalicão, em maio de 2019.

Dezoito meses. Foi este o tempo de paragem de David Luís. O lateral foi operado ao ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro 2019, e na sexta-feira passada, diante do Amora para a Taça de Portugal, voltou a fazer o que mais gosta.

O JOGO recuou no tempo e conta-lhe como foi este ano e meio. Após uma temporada de excelência no Famalicão, onde foi figura incontornável na subida de divisão, o esquerdino rumou a Chaves, mas lesionou-se com gravidade.

Após a operação, foram duas semanas quase sem dormir face às preocupações naturais de como seria a recuperação e até mesmo o futuro da carreira. Mas David Luís superou isso tudo e acreditou que ia voltar forte. Até chegar a Covid-19.

A pandemia atirou-nos a todos para um isolamento forçado e o brasileiro ficou privado do acompanhamento médico diário presencial e de todos os materiais necessários para a recuperação.

Em casa, foi tentado fazer o possível, mas, já sabia, o calvário ia ser mais prolongado. Passados três meses, a porta reabriu-se, o lateral voltou a ser acompanhado pelo médico do Vitória de Guimarães e seria o convite do Feirense decisivo na recuperação final.

Em três meses, David Luís reverteu o desequilíbrio muscular que ainda tinha fruto de um acompanhamento exaustivo. A reabilitação teve três etapas: correção das estruturas bases, trabalho de força e equilíbrio e a readaptação ao gesto técnico da posição onde atua.



Para além dos cuidados médicos, David Luís contou com a ajuda de família e amigos. Um deles Davidson, antigo extremo dos vitorianos que agora atua nos turcos do Alanyaspor.

"Acompanhei de perto o David durante este longo período. As lesões são dos piores momentos para cada jogador. É normal ele ter tido dias mais difíceis, mas sempre soubemos que ia voltar forte. O isolamento durante a pandemia, os dias a passar e não ver grandes progressos foram situações complicadas para ultrapassar. Não é a mesma coisa estar num departamento médico a ser tratado por especialistas ou fazer o que dava para fazer em casa com as poucas coisas que tinha à disposição. Quando o isolamento acabou, ele disse-me que era uma questão de tempo: ia voltar rápido e a tempo de fazer uma grande temporada, ao nível do que fez no Famalicão, onde foi um dos grandes destaques da equipa", contou a O JOGO.