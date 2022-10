Loide Augusto garante triunfo do Mafra sobre o Torreense já na compensação

Redação com Lusa

Um golo de Loide Augusto, aos 90+3 minutos, garantiu este sábado a vitória do Mafra diante do Torreense, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Depois de um encontro bastante equilibrado, o resultado apenas foi decidido já em período de compensação quando Loide Augusto, que já tinha ameaçado no minuto antes, surgiu isolado para desfeitear Vágner e garantir o triunfo dos mafrenses, que regressam aos triunfos no campeonato após uma derrota e um empate nas duas últimas rondas.

A partida, que abriu a ronda, começou com 38 minutos de atraso devido à forte chuva que caiu em Torres Vedras, o que veio a complicar as estratégias de ambas as equipas, que se viram obrigadas a um tipo de jogo mais direto.

Ainda assim, as melhores situações da primeira parte pertenceram ao conjunto visitante.

Aos nove minutos, Pedro Lucas surgiu isolado e viu o seu remate cruzado sair perto do poste esquerdo, sendo que, logo no minuto seguinte, foi a vez de Diogo Almeida desperdiçar nova ocasião: o avançado surgiu na cara de Vágner, após um passe de Pedro Lucas, mas atirou às malhas laterais da baliza.

A formação "azul-grená" viria a equilibrar o encontro, mas foi novamente a equipa orientada por Ricardo Sousa a criar perigo.

Aos 30 minutos, Pedro Lucas lançou Ença Fati à esquerda do ataque, mas o extremo, já dentro de área, atirou por cima.

Na segunda parte, as condições do relvado melhoraram, mas o jogo foi menos disputado, com muitas jogadas incompletas e muita indecisão em zonas de finalização.

Nos instantes finais, a formação comandada por Pedro Moreira aproximou-se da área contrária e o avançado Mateus, que tinha entrado em campo poucos minutos antes, ficou muito próximo de garantir o triunfo ao emblema do Oeste, aos 87 minutos. Valeu uma excelente intervenção de Renan.

Mas quem não marca, sofre, e foi mesmo o que aconteceu em Torres Vedras.

Já na compensação, Vágner ainda conseguiu defender uma primeira tentativa de Loide Augusto, mas já não teve forças para, aos 90+3 minutos, evitar o golo que sentenciou o encontro.

Com este resultado, o Mafra subiu ao 11.º posto, com 12 pontos, ultrapassando o Torreense, que baixou à 13.ª posição, com 10.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Loide Augusto 90+3 minutos.

Equipas:

- Torreense: Vágner, João Lameira (Duarte Carvalho, 65), João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Guilherme Morais, Midana Sambú (João Cardoso, 65), Neneco Renteria, Frédéric Maciel, Picas (Mateus, 84) e João Oliveira (João Vieira, 65).

(Suplentes: Leo Navacchio, João Pereira, Mateus, João Vieira, João Cardoso, Duarte Carvalho, João Paulo, Keffel e Cícero).

Treinador: Pedro Moreira.

- Mafra: Renan, João Goulart, Ousmane Diomande, Pedro Pacheco, Ença Fati (Murilo, 68), Leandrinho, Leonardo, Gui Ferreira, Pedro Lucas (Loide Augusto, 79), Lucas Silva (Diga, 46) e Diogo Almeida (Pité, 84).

(Suplentes: Samu, Bura, Pedro Barcelos, Kaio César, Pité, Murilo, Diga, Loide Augusto e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Almeida (37), Pedro Lucas (45+1), Vágner (45+1), Guilherme Morais (54), Gui Ferreira (87), Loide Augusto (90+4) e Renan (90+5).

Assistência: cerca de 600 espectadores.