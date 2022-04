Loader bisa e ajuda FC Porto B a operar reviravolta e a regressar aos triunfos

Um autogolo Tomás Esteves, aos 15 minutos, colocou o Feirense a ganhar, Danny Loader empatou, de cabeça, aos 50 e fez o "bis" a dois minutos do final do encontro, já depois de ter falhado uma grande penalidade quando havia 1-1

Danny Loader marcou, falhou um penálti, marcou novamente e o FC Porto B venceu hoje, em casa, o Feirense, por 2-1, num jogo da 29.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um autogolo Tomás Esteves, aos 15 minutos, colocou o Feirense a ganhar, Danny Loader empatou, de cabeça, aos 50 e fez o "bis" a dois minutos do final do encontro, já depois de ter falhado uma grande penalidade quando havia 1-1.

O Feirense tomou conta do jogo muito cedo, possivelmente animado pela derrota do líder Rio Ave frente ao Nacional (2-0) e pela possibilidade de reforçar com uma vitória a sua candidatura à promoção, e o FC Porto B quase não saiu do meio-campo durante os primeiros dez minutos.

Os portistas limitaram-se então a reagir a um adversário "mandão" e sem medo de subir no terreno e de atacar e Petkov não aproveitou uma situação que o deixou isolado diante do guarda-redes Ricardo Silva, aos 10 minutos.

A equipa de Santa Maria da Feira equipa materializou a sua clara superioridade com um golo aos 15 minutos, mas graças a uma intervenção infeliz do lateral direito portista.

Esse golo nasceu de um ataque rápido pelo lado direito, finalizado com um cruzamento que levou à bola à barra da baliza portista, deixou Ricardo Silva batido e terá atrapalhado Tomás Esteves, que marcou na própria baliza.

O golo alterou o rumo do encontro, porque no FC Porto B reagiu e obrigou o Feirense a recuar as suas linhas, começando também a sair para o ataque, mas ainda sem fazer grande mossa na defesa contrária.

A exceção foi um lance, a cerca de dez minutos para o final da primeira parte, em que Varela chegou ligeiramente atrasado a um cruzamento da esquerda e, a poucos metros da baliza de Bruno Brígido, atirou para fora.

Se o Feirense dominou o primeiro tempo e mereceu ir para o intervalo a vencer, o FC Porto B foi mais forte na segunda metade e empatou logo aos 50 minutos, na sequência de um livre do lado esquerdo batido por Varela e a que Danny Loader deu seguimento com um cabeceamento certeiro.

O Feirense já não foi o mesmo da "rimeira parte e o FC Porto B também não, sendo que os "dragões" viraram o encontro a seu favor, pressionaram e aumentaram a intensidade das suas ações.

Gonçalo Borges, na conclusão de um contra-ataque veloz pela esquerda, forçou Bruno Brígido a uma defesa difícil aos 65 minutos, e, num lance em tudo parecido com o anterior, o mesmo jogador esteve na origem do penálti que o árbitro assinalou contra o Feirense no minuto seguinte.

Danny Loader encarregou-se de bater a falta, mas fê-lo de forma denunciada para o lado esquerdo do guardião adversário, o que permitiu a este deter o remate e manter a sua equipa à tona.

O Feirense cometeu um erro fatal aos 88 minutos, ao perder a bola quando tinha as linhas subidas e tentava atacar. Danny Loader aproveitou a autoestrada que se abriu e redimiu-se do penálti falhado com um remate rasteiro cruzado e colocado, batendo Bruno Brígido e fazendo o 2-1 final.

O FC Porto B encontra-se no 12.º lugar, com 37 pontos, e o Feirense marcou passo, mantendo-se no 4.º posto, com 51 pontos, menos oito do que tem o agora líder Casa Pia.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Feirense, 2-1.

Intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Tomás Esteves (pb), 15 minutos

1-1, Danny Loader, 50.

2-1, Danny Loader, 88.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves (Rodrigo Ferreira, 78), Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Mor Ndiaye (Rodrigo Fernandes, 46), João Marcelo, Silvestre Varela (Tavares, 78), Bernardo Folha (Vasco Sousa, 78), Gonçalo Borges (Peglow, 86) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Sidnei Tavares, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rodrigo Ferreira, Peglow, Diogo Ressurreição, Levi Faustino e Ejaita Ifoni).

Treinador: António Folha.

- Feirense: Bruno Brígido, Sidney Lima, Ícaro Silva, Bruno, Diga, Washington, Latyr (Vargas, 46), Zé Ricardo (Tiago Dias, 27), André Rodrigues (Samuel Teles, 57), Steven Petkov (Oche, 79) e Fábio Espinho (João Paulo, 57).

(Suplentes: Igor, Diga, João Pinto, Manu, Vargas, Samuel Teles, João Paulo, Cláudio Silva, Tiago Silva e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Marcelo (42), Bernardo Folha (87), Diga (80), Danny Loader (90) e Ricardo Silva (90). Cartão vermelho para o treinador do Feirense, Rui Ferreira (90)

Assistência: 542 espetadores.